/ / Governo liquida 100% da folha de pagamento nesta quinta-feira (11)

O Governo do Estado liquida nesta quinta-feira (11) 100% da folha de pagamento de dezembro dos servidores. Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda, a partir das 20 horas os valores estarão disponíveis nas contas do pessoal da Seduc, Sefaz, Seplan, Casa Civil, Gcom, Gabinete de Governo e Gabinete da Vice-Govenadoria. Na quarta-feira (10) o Executivo já havia pago as demais unidades, incluindo aposentados e pensionistas.

Com a entrada da receita registrada no final do dia de quarta-feira, o valor foi direcionado para liquidar a folha do mês de dezembro, conforme determinou o governador Pedro Taques em reunião com o secretário de Fazenda interino, Vinícius Saragiotto, e o adjunto do Tesouro, Serafim de Barros.

Até quarta-feira (10) o governo totalizou o pagamento de 65,75% da folha de pessoal, sendo R$ 165,818 milhões referentes a uma parte dos servidores em atividade. Na terça-feira (9) foram destinados R$ 158,659 milhões para o pagamento dos aposentados e pensionistas, sendo que 59% foram aportados pelo Tesouro para cobrir o déficit financeiro da previdência.

A folha líquida de dezembro de todos os servidores em atividade, inativos e das indiretas soma R$ 519,659 milhões.

