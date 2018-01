/ / Feliz com renovação e confiança do Palmeiras, Antonio Carlos quer mais em 2018

Quando entrou, deu conta do recado. Mais do que isso, mostrou segurança, fez bons jogos e cativou os dirigentes do Palmeiras. Tanto é que, em meio à grande concorrência no sistema defensivo, Antonio Carlos teve seu contrato renovado e, em 2018, vai para sua segunda temporada consecutiva defendendo as cores do Palmeiras.





Contratado após se destacar pela Ponte Preta, o defensor brigou durante 2017 por oportunidades. No total, fez 9 jogos pelo Palmeiras, incluindo uma grande atuação na Argentina diante do Tucumán, pela Libertadores. Antonio Carlos acredita que suas atuações, aliada com sua postura nos treinamentos, foram determinantes para a renovação do vínculo com o Verdão. “Eu sempre me esforcei ao máximo.





Sempre. E isso não foi só aqui no Palmeiras. É meu lema por onde eu passo. Tenho que todo o dia tentar sempre dar o meu melhor, seja nos treinamentos ou nos jogos. Claro que queria ter jogado mais, ter participado de mais partidas. Mas quando entrei correspondi. Por isso eles optaram por renovar comigo. Fico feliz. É a comprovação que meu rendimento e minha postura aqui no clube valeram a pena”, afirmou o zagueiro de 24 anos.





Antonio Carlos já se reapresentou e deu início a pré-temporada. Agora sob comando de Roger Machado, o defensor espera cativar o comandante em busca de mais oportunidades no ano. “Sabemos que aqui no Palmeiras a concorrência é sempre grande. Mas assim que é bom.





O professor Roger é um grande treinador. Temos as melhores informações sobre ele. E é claro que os que estiverem melhores vão jogar. Estou focado em jogar mais esse ano. É o meu objetivo. Vou lutar muito com sempre fiz para buscar minha vaga no time”, finalizou.





Foto: Cesar Greco - Palmeiras

