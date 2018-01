/ / Exposição em Guarantã do Norte terá abertura com Gusttavo Lima e mais dois shows nacionais

O cantor sertanejo Gustavo Lima será uma das principais atrações da 24ª Expotã, Exposição Agropecuária e Comercial de Guarantã do Norte. A feira será realizada no parque da Acritã, entre os dias 26 a 29 de julho.

O cantor sertanejo fará a abertura do evento no dia 26. Já no dia 27, cantam Anselmo e Rafael. E a dupla Pedro Paulo e Alex se apresentam no dia 28. No último dia, ocorrerá a final do Circuito Mato-grossense de Rodeio que será organizado pela Federação Mato-grossense (FMTRO).

O lançamento oficial da Expotã será no próximo sábado, às 20h, no parque de exposições da Acritã. Não foi informado se as cartelas que dão acesso ao parque já estão sendo comercializadas e qual será a premiação deste ano.

Por Cleber Romero (foto: divulgação)