/ / Em Guarantã do Norte Policia Civil de Guarantã encontra motocicleta de vítima de latrocínio no lixão de Terra Nova.

Depois de uma intensa investigação, a policia civil de Guarantã do Norte conseguiu chegar até a motocicleta levada pelo o autor do latrocínio, Andres da Silva Cardoso, ocorrido no mês de Dezembro em uma chácara próximo ao bairro Cotrel.

Através das informações do autor do latrocínio os policiais civis chegaram até uma residência no bairro das casinhas populares em Terra Nova do Norte, onde Andres da Silva havia vendido à motocicleta em uma residência que funciona como uma boca de fumo.

Na residência estava Pablo Alves da Silva de 20 anos que relatou aos policiais que a motocicleta havia sido vendida para terceiros e que a mesma tinha sido pintada de preto, desmontada e jogada no lixão da cidade.

Os policiais se deslocaram até o local indicado por Pablo Alves, onde foi localizada a motocicleta desmontada.

Pablo Alves da Silva de 20 anos foi preso pelo crime de receptação e as peças que restaram da motocicleta foram encaminhadas para a cidade de Guarantã do Norte.

Por O Território