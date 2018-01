/ / Em Guarantã do Norte mulheres tiveram moto levada em assalto a mão armada, assaltante foi preso.

Na manhã do último sábado (27-01) ocorreu um roubo a mão armada no município de Guarantã do Norte/MT. Dois indivíduos em posse de uma arma de fogo usando uma motocicleta Honda Fan preta, praticaram um roubo a duas mulheres.

As vítimas relataram que estavam em uma motocicleta Biz, quando os suspeitos se aproximaram, apontaram a arma e anunciaram o roubo. Na ação eles levaram aparelhos celulares, correntes e pulseiras, e uma pequena quantia em dinheiro. A ação dos criminosos foi sob forte violência física e psicológica, assustando ainda mais as vítimas.

Após o roubo as vítimas entraram em contato com a Polícia Militar de Guarantã, as informações foram replicadas para as demais unidades da Polícia Militar do 15° Comando Regional, tão logo a guarnição de Matupá deslocou na BR 163 sentido Guarantã do Norte, onde foi visualizada uma motocicleta deslocando sentido Matupá com dois indivíduos com as mesmas características dos suspeitos.

Ao perceberem a aproximação da viatura eles tentaram uma fuga, mas foram abordados pelos policiais, no entanto o garupa se jogou da moto adentrando em um matagal as margens da BR, já o outro foi preso.

Tenente Herbe Rodrigues relatou como uma ação precisa da Polícia Militar, que permanece em diligências afins de localizar o outro infrator da Lei foragido no matagal.

Em entrevista para o SBT de Matupá o indivíduo que foi preso confirmou a ação criminosa e admitiu que recentemente foi preso pela prática de tráfico de drogas.

Identificado como V.O.B, tem 20 anos de idade e é morador de Peixoto de Azevedo.

