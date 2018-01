/ / Em Guarantã do Norte marido inconformado com a separação agride a ex

Na tarde do primeiro dia do ano a guarnição foi acionado para atender uma ocorrência na Rua Magnólia no Bairro Cidade Nova em Guarantã do Norte/MT. Segundo a vítima ela conviveu 10 anos com Osmar de Moura (51 anos) e está separada há alguns dias.





Do relacionamento tiveram um filho e o mesmo está com o pai, já que ela está residindo na cidade de Sinop. Neste final de ano ela retornou para Guarantã do Norte, no intuito de ver o filho e rever os familiares, mas desde que chegou vinha tentando contato com o pai de seu filho, mas o mesmo não atendia suas ligações.





No final da tarde de ontem (01/01) ela foi até a casa do ex-marido e ao chegar na residência foi agredida por ele com tapas, socos e empurrões, temendo pela a vida a vitimo retornou para casa de seu irmão e comunicou a polícia, uma guarnição foi até a casa do agressor, mas não o encontrou, foi realizado ronda no intuito de localizá-lo, mas não foi possível.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias