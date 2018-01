/ / Em Guarantã do norte clinica é assaltada e funcionário é feito refém

Segundo a vítima, a mesma estava em seu local de trabalho na manhã da ultima segunda-feira (30/01) quando um suspeito de capacete chegou e a abordou com uma arma de fogo.

Em seguida o assaltante pediu onde estava o dinheiro e após isso levou a vítima para o banheiro do local e saiu. A vítima com medo do que poderia acontecer, trancou-se dentro do banheiro, porém o assaltante voltou e tentou abrir a porta, sem sucesso o mesmo fugiu do local do ocorrido levando dois aparelhos celulares e uma quantia aproximadamente de 200 reais em dinheiro.

A vítima acionou a polícia civil e imediatamente os policiais iniciaram uma busca para localizar o suspeito. Com a ajuda de um dos celulares roubados, foi possível detectar através do rastreamento, que o mesmo estava em um Supermercado, os policiais se deslocaram até o local, mas não obteve êxito em localizar o suspeito.

Por volta das 20h30min, o suspeito conectou o celular em uma rede wi-fi denominada Zé Armeiro, localizada na minha Gaúcha.

Novamente a equipe de policiais se deslocou até o local e identificamos a residência onde se encontrava o aparelho celular. Os policiais encontraram no bolso de Hissan Rodrigues da Silva os aparelhos celulares e a quantia de 195 reais.

Foram encontradas também na residência, roupas similares a do autor do roubo e uma arma de fogo tipo garrucha, aparentemente calibre 32.

Diante dos fatos foi dada a voz de prisão para o suspeito e o mesmo foi encaminhado até delegacia Municipal de Guarantã do Norte.

Por O Território