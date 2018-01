/ / Dois homens morrem e policial é baleado durante troca de tiros em Nova Bandeirantes

A Polícia Militar confirmou, que dois homens morreram e um policial civil (identidade não confirmada) foi baleado, esta tarde, no município de Nova Bandeirantes (532 quilômetros de Sinop). De acordo com um soldado da PM, o policial ferido e um colega tentavam fazer a entrega de uma intimação, quando foram recebidos com tiros. Eles revidaram e atingiram os dois suspeitos que morreram no local. As identidades ainda não foram confirmadas.

O policial levou um tiro no braço, foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar em Alta Floresta. Seu quadro clínico é considerado estável.

Ainda segundo o militar, os dois homens eram suspeitos de um assalto a uma empresa na última segunda-feira. A intimação seria para eles prestarem esclarecimentos. Uma jovem foi apreendida na residência e encaminhada à delegacia. Um outro homem que estava no local conseguiu fugir.

Policiais de Nova Monte Verde foram enviados para reforçar as buscas ao foragido. Dois revólveres calibre 38 que estavam com os criminosos foram apreendidos.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Alta Floresta vai analisar o local e emitir um laudo com as circunstâncias em que ocorreram as mortes. Depois, os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal.

Por Só Notícias/David Murba