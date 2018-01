/ / Divulgação do resultado do Enem é antecipado para 18 de janeiro

Avaliações permitem que estudantes se inscrevam em processos seletivos para vagas de ensino superior.

Da Redação

O Ministério da Educação antecipou em um dia a divulgação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017. A partir de 18 de janeiro os estudantes poderão consultar os resultados individuais na Página do Participante, na internet. A nova data foi divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). É necessário informar o CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição no Enem. Quem não se lembra da senha pode recuperá-la na Página do Participante . É com ela que o estudante também terá acesso ao