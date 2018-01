Por Karine Miranda

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, Dilmar Dal Bosco (DEM), afirmou que vai conversar com o governador Pedro Taques (PSDB) sobre deixar a liderança somente após o recesso. Ele teme que o "acúmulo de funções" atrapalhe seu desempenho na liderança.

JL Siqueira/ALMT



Dilmar Dal' Bosco deve deixar a liderança do Governo na AL

Segundo o deputado, ele já comunicou o governador sobre a possibilidade de deixar a função, mas nada foi decidido. Por isso, uma nova reunião estava prevista para ocorrer nesta segunda-feira (15).

"Íamos conversar antes, mas acho melhor ficar para depois do recesso, em virtude das sessões extraordinárias. Se Taques achar que eu tenho condições de continuar, aí vamos ver", disse.

O deputado avalia deixar a liderança, pois vai em busca da reeleição à Assembleia Legislativa - e a dedicação na campanha pode prejudicar o desempenho como líder do Governo. “Este ano é eleitoral e eu sou do interior e ainda presidente do partido. Então, tenho receio de acumular muita coisa e ser falho na liderança", afirmou.

Dilmar assumiu a função de líder do Governo em agosto de 2016, quando o atual secretário de Cidades, Wilson Santos (PSDB), disputou a eleição para a Prefeitura de Cuiabá.

Segundo sua própria avaliação, Dilmar diz que realizou um bom trabalho à frente da liderança, com a aprovação de importantes projetos como a PEC do Teto de Gastos e o projeto que estabeleceu o pagamento do RGA para os servidores em 2018.

"Quando peguei a liderança, tínhamos vários problemas, como greve, RGA, o que não deve ocorrer este ano. E o Governo tem previsão de colocar o pagamento em dia até março. Então, até lá isso se resolve", disse.

Dilmar diz ainda que não pensou o nome de nenhuma pessoa para substituí-lo - e que tal decisão é exclusivamente do governador. "Não vou indicar ninguém, mas entendo que tem que ser alguém que poderá estar mais próximo do governador este ano. Mas fica a critério dele. Ainda vamos conversar", encerrou.