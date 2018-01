/ / Deputado Silvano articula R$ 3,9 mi para construção de lago em Guarantã do Norte

Emenda foi assegurada junto ao deputado federal Carlos Bezerra (MDB-MT).





O prefeito de Guarantã do Norte Érico Stevan, assinou um convênio, na última semana, entre prefeitura municipal e governo federal, que assegura a construção de um lago no município. O recurso, oriundo de uma emenda parlamentar, assegurada pelo deputado estadual Silvano Amaral (MDB), junto ao deputado federal Carlos Bezerra (MDB), prevê também a construção da orla do lago o que garante o embelezamento na cidade e ao mesmo tempo proporciona o lazer para a população.





Segundo Stevan, a construção do lago é um sonho antigo da população e que agora começa a sair do papel. O prefeito ressaltou o apoio do deputado Silvano em articular o recurso. “O apoio do deputado Silvano foi muito importante para que conseguíssemos este valor, visto que, sozinha, a prefeitura não conseguiria arcar com essa obra. O nosso muito obrigado ao deputado Bezerra que sempre esteve presente em nosso município, seja na saúde, na reforma agrária, sempre nos apoiando”, observou Stevan.





De acordo com o deputado Silvano, a parceria com o deputado Bezerra rendeu praticamente cem por cento do valor total previsto para execução das obras, em Guarantã do Norte. “A contrapartida da prefeitura é relativamente simbólico, perto do que será investido. Estamos muito felizes em conseguir mais este benefício para a cidade e queremos fazer muito mais. O prefeito Érico tem se mostrado um excelente gestor, preocupado com o município o que nos anima a contribuir ainda mais”, disse Silvano ao informar que a prefeitura arcará com apenas R$ 100 mil.





No próximo mês, o prefeito de Guarantã entregará à Caixa Econômica Federal (CEF) o projeto arquitetônico do lago, procedimento padrão para que o recurso seja liberado, após analise técnica da CEF. Posterior a este trâmite, a prefeitura estará apta a receber o montante e dar continuidade as obras, já que a escavações já tiveram início. A lagoa será construída no centro da cidade de Guarantã, há poucos metros de distância da prefeitura.