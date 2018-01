/ / Deputado Nilson Leitão cobra repasse a hospitais filantrópicos. Fávaro autoriza pagamento

O deputado federal Nilson Leitão se reuniu na semana passada com a direção de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Mato Grosso dos quais recebeu o pedido de auxílio diante da dificuldade em manter em funcionamento as unidades de saúde por conta do atraso no repasse de recursos do Estado.





Em Sinop, por exemplo, o Hospital Santo Antonio é o único que atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Na unidade são realizados os atendimentos da oncologia com cerca de 50 cirurgias de câncer todos os meses, além da obstetrícia e UTIs. Os repasses estão atrasados desde julho passado. A situação, no entanto, é a mesma das Santas Casas de Cuiabá, Rondonópolis e de outras estruturas que atendem conveniadas ao Estado.

Diante do quadro, o parlamentar procurou o governador Carlos Fávaro (PSD), em exercício, para solicitar a regularização dos repasses financeiros.





A resposta veio na tarde desta quinta-feira. Segundo Fávaro, ele autorizou o repasse de R$ 22,3 milhões para que a Secretaria de Estado de Saúde quite alguns compromissos considerados urgentes, entre eles o repasse às Santas Casas e hospitais filantrópicos, responsáveis em grande parte pela média e alta complexidade e pelas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).





O deputado Nilson Leitão agradeceu o empenho do governador em cumprir o compromisso. “O governador Carlos Fávaro sabe das dificuldades e foi sensível em buscar anemizar em parte o problema da Saúde, afinal, praticamente 90% do atendimento do SUS em Mato Grosso é prestado pelas Santas Casas e pelos hospitais filantrópicos. Com o aval para o pagamento, espero que o recurso chegue o mais rápido possível”, disse o parlamentar.

