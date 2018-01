/ / Deputado Federal Carlos Bezerra e Prefeito Érico Stevan assinam convênio de R$ 4 milhões

O Prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan, recebeu nesta semana o Deputado Federal Carlos Bezerra, oportunidade em que assinou o convênio no valor de aproximadamente R$ 4 milhões entre recursos federais e contrapartida do município para implantação de um relevante projeto turístico na cidade.

A equipe do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal em conjunto com os Engenheiros da Secretaria de Estado das Cidades (SECID-MT) estão trabalhando na elaboração do Projeto Executivo do Complexo Ambiental, Turístico, Esportivo e Cultural dos Lagos Guarantaense.

“O Projeto Executivo é de caráter obrigatório, pois é justamente ele que garantirá o sucesso deste empreendimento turístico público. Prezamos pela aplicação correta dos recursos e a qualidade das obras, desta forma, teremos todas as indicações técnicas e detalhes construtivos para a perfeita instalação, montagem e execução dos serviços e das obras objeto do contrato firmado junto a Caixa Econômica Federal”, declarou o Prefeito Érico Stevan.

Informações preliminares e extra-oficias dão conta de que a infra-estrutura turística contará com pista de caminhada, playground infantil, academia da melhor idade, quiosques, palco e área de eventos, espaço de contemplação e vivência, bem como para práticas esportivas, culturais, lazer, turismo e educação ambiental.

Em todo o entorno da área onde será construído o lago serão desenvolvidas obras de urbanização como: drenagem, pavimentação, calçamento, sinalização, acessibilidade, iluminação, jardinagem e arborização, entre outros serviços especificados no plano de metas junto ao Ministério do Turismo – Governo Federal.

“Quero agradecer o Deputado Federal Carlos Bezerra por assegurar os recursos financeiros para execução desta obra que visa proporcionar a população Guarantaense um espaço para o lazer, entretenimento, interação esportiva, cultural, ambiental e turística. Uma cidade que está se desenvolvendo a passos largos e que se tornou um Pólo Regional. Investimentos desta envergadura só fortalecem o nosso propósito de atrair novos investidores e conseqüentemente ocasionam a geração de empregos, renda e divisas para o município. Não se esquecendo que estes R$ 4 milhões serão responsáveis pelo aquecimento das vendas no mercado local, a utilização de mão-de-obra e prestadores de serviços da própria cidade”, comentou o Prefeito Érico Stevan.

Por Notícia Vip