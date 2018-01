/ / Cuiabá vence Dom Bosco na 3ª rodada do Mato-grossense na Arena Pantanal

O Cuiabá Esporte Clube acaba de derrotar, por 2 a 0, o Dom Bosco, na Arena Pantanal pela 3ª rodada do Campeonato Mato-grossense Eletromóveis Martinello. Genilton e Bruno Alves estufaram as redes do Azulão da Colina. Com a vitória o time da capital vai a 9 pontos. Dom Bosco amarga a primeira derrota.

Um dos primeiros lances com chance de gol foi do Dourado mas o goleiro espalmou. Aos 17, o Dom Bosco reagiu chegou rápido pela esquerda mostrou perigo. Depois em uma jogada perigosa o atacante do Cuiabá recebeu cruzado na área na cara com o gol, mas desperdiçou a chance de abrir o placar. Fim de primeiro tempo: 0 a 0.

No segundo tempo, o Dourado escalou Adalgiso Pitbull e Hiltinho e o Dom Bosco não mexeu. Aos 7 minutos Escobar dividiu com Geilson que se machucou e entrou Jean no Cuiabá.

O Dom Bosco chegou na cara do gol, mas enfeitou muito e perdeu chance de abrir o placar. Aos 19 minutos Genilton cresceu para o Cuiabá recebeu a bola enfiada limpou o goleiro Victor, não perdoou e meteu no fundo do gol do Azulão: 1 a 0.

O Dom Bosco tentou responder rápido e chegou Com perigo na grande área do Dourado, mas perdeu a jogada, insistiu e levou minutos de sufoco ao time da capital. Aos 30 minutos, em uma cobrança de falta, o Cuiabá bateu direto para o gol, mas foi linha de fundo. A partir desse momento o Azulão foi só pressão, mas não marcava, não passava da defesa e viu o rival ampliar. Houve 5 minutos de acréscimo e, em novo contra-ataque, Bruno Alves recebeu livre de Pitbull e meteu pro gol: 2 a 0 para o Cuiabá e fim de jogo com vitória do Dourado no clássico.

Na próxima rodada, o Dom Bosco pega o Operário Várzea-grandense e o Cuiabá enfrenta o Ação. Os confrontos serão neste domingo, ambos na Arena Pantanal, às 16h, e às 18h10, respetivamente.

Classificação

Cuiabá 9 pontos

Luverdense 7

Ação 6

Poconé 4

Operário VG 4

Sinop 4

Dom Bosco 4

União Rondonópolis 4

Mixto 0

Araguaia 0

Por Só Notícias/David Murba (foto:Pedro Lima/Assessoria)