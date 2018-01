/ / Cuiabá goleia o Ação e se mantém na liderança do Mato-grossense

O Cuiabá Esporte Clube venceu, há pouco, o Ação por 3 a 0, em partida realizada na Arena Pantanal. Com a vitória, se consolidou na liderança isolada no Campeonato Mato-grossense Eletromóveis Martinello, com 12 pontos ganhos. A equipe é a única que continua com 100% de aproveitamento na competição, com quatro vitórias em quatro jogos. O Ação caiu duas posições e passou a ser o 5º colocado.

Durante a partida, o Cuiabá esteve melhor desde o início do jogo. No começo do primeiro tempo, o atacante Jenison aproveitou passe dentro da área, e abriu o marcador.

No segundo tempo o Dourado manteve o domínio e ampliou a vantagem com dois gols marcados pelo atacante Weverton. Resultado final 3 a 0. As informações são da assessoria do clube.

O Cuiabá volta a campo no domingo, contra o Luverdense, no Passo das Emas. Já o Ação enfrenta o Sinop, no sábado, no Gigante do Norte.

Classificação

Cuiabá 12 pontos

Luverdense 10

Operário VG 7

Sinop 7

Ação 6

União Rondonópolis 5

Poconé 4

Dom Bosco 4

Araguaia 1

Mixto 0

Por Redação Só Notícias (foto: assessoria)