/ / Cinco são mortos a tiros em bairro de Sinop

O Corpo de Bombeiros confirmou, há pouco, que cinco pessoas foram mortas por disparos de arma de fogo em uma casa na rua Holanda, no bairro Menino Jesus, esta manhã, sendo quatro homens, que foram mortos na sala, a mulher, no quarto, e todos baleados na cabeça. Eles foram identificados como Ana Carolina do Nascimento Melonio, 16 anos; Emerson da Silva Ribeiro, 17 anos; Valdeci Ribeiro, 54 anos; Renival Bento Lima de Jesus, 51 anos e Anderson Ribeiro (idade não informada).

De acordo com o comandante regional do Corpo de Bombeiros, major Hector Péricles, na casa não há sinais de arrombamento. "Quando os bombeiros chegaram no local havia um cachorro da raça pit bull dentro da residência. Chama a atenção que ele não tenha atacado. É um crime atípico, não tem pegada, não tem nada", declarou.

Investigadores da Polícia Civil, soldados da PM ficaram no local algumas horas colhendo informações, além dos peritos da Politec, que recolheram algumas munições. Ainda não há detalhes sobre a motivação do crime e quem seriam os atiradores.

Os corpos das vítimas já foram retirados do local e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) onde vão passar por necropsia. Depois serão liberados para os procedimentos fúnebres.

Em quatro dias (1º até hoje) oito pessoas foram assassinadas em Sinop. O primeiro homicídio foi na segunda-feira à noite, no bairro Jardim Violetas, um pintor, de 33 anos, foi baleado nas costas e morreu no local. Nessa madrugada, dois jovens de 18 e 19 anos, foram executados a tiros em uma residência no bairro Boa Esperança.

Por Só Notícias/David Murba/Cleber Romero/Jose Carlos Araujo (fotos: Só Notícias/Diego Oliveira/Jose Carlos)