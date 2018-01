/ / Assaltantes fazem família refém por 7 horas e roubam 180 cabeças de gado de fazenda em Novo Mundo

Uma fazenda foi assaltada durante da madrugada desta sexta-feira (26/01), no Braço Norte em Novo Mundo.





Segundo informações, cinco indivíduos armados, chegaram na fazenda Pelegrini, em três motocicletas e uma caminhonete Hilux, renderam e amordaçaram as vítimas que estava no local.

Posteriormente chegou três caminhões boiadeiros, um de gaiola de ferro de cor amarela, um da gaiola preta e o outro com gaiola branca, onde foram colocadas cerca de 150 cabeças de gado com marca 57. Após a ação, os bandidos fugiram levando os caminhões carregados e duas motocicletas, uma Honda Tornado com placa NJC 7340, de cor prata e uma CG Titan das rodas brancas.





Depois de algum tempo as vítimas conseguiram se soltar, onde acionaram a Polícia Militar, a qual saiu em diligencias no intuito de localizar os meliantes. As guarnições das cidades vizinhas também foram avisadas, onde a Polícia Militar de Colíder, após receber uma denúncia, conseguiu êxito na prisão de três suspeitos.





A Prisão ocorreu durante a noite do mesmo dia, em uma fazenda na estrada vicinal entre Colíder e Nova Guarita. Onde foi possível recuperar 80 cabeças de gado e apreender a caminhonete, um caminhão usadaos no roubo e uma Pick-up Strada.





Os três foram detidos e encaminhados para a delegacia de Polícia Civil, para as providencias necessárias. A guarnição da PM continua na opção para encontrar os outros envolvidos na ação.

Por Olhar Cidade