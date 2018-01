/ / Ambulância que transportava paciente capota na BR-163 no Nortão

O acidente ocorreu, esta tarde, nas proximidades de uma curva, na rodovia federal, em Terra Nova do Norte (171 quilômetros de Sinop). A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), há pouco, ao Só Notícias. A ambulância pertence a prefeitura de Nova Guarita.

Ainda de acordo com a PRF, no veículo estava o motorista e um paciente. Ambos estavam com cinto de segurança e não ficaram feridos. O condutor contou que saiu da pista após um dos pneus do veículo estourar. Com isso, ele perdeu o controle da direção, capotou e foi parar às margens da rodovia. No momento do acidente estava chovendo.

Um inspetor da PRF informou que a ambulância já foi retirada do local por um caminhão guincho e levada ao pátio da prefeitura de Nova Guarita. O veículo teve danos no teto, parte da frente e também nas laterais.

Por Cleber Romero (fotos: divulgação)