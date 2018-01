/ / Acusada de mandar matar jovem a tiros no Bar das Coleguinhas é presa em Sinop

Uma mulher, de 36 anos, foi presa por policiais do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA) da Polícia Civil, na rua das Primaveras, no centro, ontem à trade. Ela é acusada de ser a mandante do assassinato de Aline Daiane Araújo Senna, de 29 anos, em um bar, no bairro Jardim das Palmeiras, em Guarantã do Norte (234 quilômetros de Sinop), em maio do ano passado.

A vítima foi atingida com um tiro no rosto, foi encaminhada ao hospital local em estado grave e precisou ser transferida para uma unidade médica em Cuiabá, mas acabou morrendo após ficar três dias internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O corpo dela foi trasladado e sepultado em Guarantã, onde os familiares residem.

Dois homens, 36 e 23 anos, também foram presos pela Polícia Militar acusados de atirar contra a vítima e um grupo de mulheres que estava no bar. Na época, testemunhas informaram que o primeiro acusado chegou no estabelecimento atirando. Na sequência, subiu em uma Honda Bros pilotada pelo segundo suspeito e fugiram. No entanto, acabaram presos pouco tempo depois.

De acordo com um policial, o segundo suspeito confessou envolvimento e apontou que apenas auxiliou na fuga. Já o outro, negou a participação, mas foi reconhecido pelas vítimas. Na delegacia, eles teriam apontado a mulher com mandante do crime. Ela estava foragia desde que ocorreu o homicídio.

Por Só Notícias/Cleber Romero