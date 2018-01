/ / ACEG de Guarantã do Norte realizou o maior sorteio da região norte do Estado

A Associação Comercial e Empresarial de Guarantã do Norte/MT - ACEG, juntamente com os comércios filiados, realizaram no último dia 12 (sexta-feira) o maior premio da historia da associação. A promoção Natal Feliz, que sempre os sorteios eram realizados antes do natal, este ano teve uma inovação, na data do sorteio.





Segundo o presidente da ACEG, Hermes Olnei Brandão, está com o sentimento do dever cumprido, juntamente com a sua diretoria, por ter realizado mais uma promoção, da grandeza como vem sendo todas as edições da Promoção Natal feliz realizada pela entidade e os comércios associados e outras promoções já está por vir.





Neste ano, foram mais de um milhão de cupom preenchido e depositados nas urnas pelos consumidores. “Ai está a resposta dos consumidores que mais uma vez acreditaram na ACEG e no nosso comercio”, relatou o presidente da ACEG.





Mais uma vez a população compareceram para prestigiarem o sorteio na praça da Cultura. Segundo estimativa dos organizadores, estavam presentes e torcendo mais de três mil pessoas. Foram sorteados duas Motocicletas 125 CC Factor, um carro Fiat Mobi e um terreno no residencial Albino Menegetti.

Os ganhadores foram:

1ª Motocicleta, Juliana Cristina de Souza;

2ª Motocicleta, Thais Danieli de Souza;

Carro Fiat Mobi, Edé Ludk,

Terreno no Residencial Albino Meneguetti, Amilton Lemes de Souza.

Thais Danieli de Souza, ganhadora da motocicleta