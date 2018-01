/ / A Administração Municipal de Guarantã do Norte quer Construir Lar do Idoso

O Lar do Idoso de Guarantã do Norte que atualmente abriga 13 idosos das mais variadas idades e necessidades enfrenta algumas precariedades em sua estrutura física.

Por se tratar de um prédio alugada, o poder público fica impedido de fazer investimentos para realizar as melhorias necessárias. Por esse motivo o prefeito encaminhou ao Poder Legislativo Municipal um Projeto de Lei solicitando autorização p ara alienar uma área rural localizada na Linha 38.

A referida área com 47 hectares com a matricula nº 2585 fora adquirida pela prefeitura no final da década passada cujo objetivo era implantar ali o aterro sanitário. Diante das novas tratativas em andamento para implantar um aterro intermunicipal o referido imóvel se descaracterizou de seu objetivo original.

“-É uma área que está ociosa há quase 10 anos enquanto aqui na cidade os nossos idosos precisam de um ambiente mais apropriado para terem uma melhor qualidade de vida. O município no momento não tem recursos disponíveis para essa finalidade por isso estou pedindo autorização ao Poder Legislativo para alienar esse imóvel ocioso e poder aplicar os recursos na construção de um Lar digno para abrigar os nossos idosos. Além de melhorar as condições para os idosos também estaremos oferecendo melhores condições de trabalho e segurança aos profissionais que ali prestam seus serviços cuidando de cada um dos abrigados que ali se encontram.” Explicou o prefeito de Guarantã do Norte Érico Stevan.

Por Assessoria