/ / Vasco vai tentar contratação de volante do Luverdense que tem venda encaminhada para time português

A pedido do técnico Zé Ricardo, o Vasco deve tentar a contratação do volante Ricardo, do Luverdense. Segundo informações divulgadas pelo repórter Felipe Schmidt, do portal Globo Esporte, a diretoria do clube carioca entrou em contato com o time mato-grossense para tentar um empréstimo. O Alviverde, no entanto, conforme a publicação, tem a venda do atleta encaminhada para o Sporting de Braga, de Portugal.

Ricardo tem 23 anos, é natural de Tangará da Serra e foi revelado no Luverdense, clube o qual defende desde 2014. O contrato vai até o final do ano que vem. Pela Série B, disputou 25 partidas e marcou três gols. Na temporada, balançou as redes oito vezes em 37 jogos. Segundo o Globo Esporte, ele ainda analisa as propostas e não dá o negócio com a equipe portuguesa como “fechado”.

A possível ida de Ricardo para o Sporting repercutiu em Portugal. Conforme publicação do jornal diário O Jogo, a equipe procura um jogador de reposição para o meio-campo. Ainda conforme a imprensa portuguesa, o empresário de Ricardo está no país europeu para acelerar a venda.

Por Só Notícias/Herbert de Souza (foto: Carlos Gregório Jr/arquivo)