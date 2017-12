Unidade de prevenção do Hospital de Câncer de Barretos será implantada em Sinop

A unidade hospitalar será construída em uma área, próxima ao aeroporto presidente João Batista Figueiredo. A previsão é que a obra inicie no próximo ano e seja concluída em 24 meses. Devem ser investidos mais de R$ 24 milhões. Os recursos para construção e gestão serão da iniciativa privada. O projeto arquitetônico foi elaborado.

Quanto entrar em funcionamento, mais de 20 funcionários entre médicos e enfermeiros serão contratados. Inicialmente os atendimentos serão direcionados as mulheres e, posteriormente, para os homens também. A expetativa é que três mil mulheres sejam atendidas mensalmente. As que forrem diagnosticadas com alguma alteração serão enviadas a Cuiabá para tratamento e, dependendo do caso, a Barretos (SP).

Além do prédio, Sinop também deve receber uma unidade móvel para realização de exames de prevenção do câncer de mama e colo do útero pela região. Depois de pronta a unidade terá um custo mensal R$ 300 mil. “Uma comissão aqui do município foi até Barretos conhecer o hospital para implantarmos aqui em Sinop". A "unidade de atendimento móvel" terá "mamógrafo, aparelho de ultrassom e mesas de exames. Ela facilitará os atendimentos”, disse a presidente da comissão pró implantação da Unidade de Prevenção do Câncer em Sinop, Anna Letícia Yanai, em entrevista coletiva. “Agora, temos que arregaçar as mangas e arrecadar o montante para construção”.

“Os exames serão realizados nos aparelhos mais modernos e totalmente gratuito à população. A unidade móvel atenderá mulheres entre 25 a 69 anos em aproximadamente 42 municípios. Um diagnóstico precoce salva muitas vidas e a expectativas de cura é de 95%”, informou o secretário da comissão, Paulo Prates.

O vice-prefeito Gilson de Oliveira, disse que a prefeitura será parceira para a implantação e buscará recursos para contribuir com a instalação da unidade.

O Hospital de Câncer de Barretos é o maior centro de tratamento de câncer e o mais conceituado da América Latina, atende cerca de 6 mil pacientes por dia. Os equipamentos são de alta tecnologia e os profissionais totalmente especializados. O hospital já atendeu e continua atendendo, gratuitamente, centenas de pessoas de Sinop e demais cidades de Mato Grosso.

Como forma de apoio ao hospital, que realiza os atendimentos de forma totalmente gratuita, anualmente são realizados leilões em diversos municípios do Estado e do país para arrecadar dinheiro à unidade.

Além da presidente e do secretário fazem parte da Comissão Pró implantação da Unidade de Prevenção do Câncer em Sinop profissionais liberais e religiosos.

