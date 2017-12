/ / Secretaria de Saúde de Guarantã do Norte faz aquisição de Ambulância UTI Móvel

A Secretaria de Saúde de Guarantã do Norte entregou na tarde de ontem (28) 01 Ambulância UTI Móvel Renault Master 0 Km com Direção Hidráulica, Ar Condicionado (Dianteiro e Traseiro), Freio ABS e Air Bag.

Segundo a Secretária, Tatiane Aranda, a Unidade Móvel de Saúde irá propiciar melhores condições de trabalho e otimizara os serviços de atendimento emergencial dos médicos, enfermeiros padrões e técnicos em enfermagem.

A ambulância foi adquirida com recursos próprios da ordem de R$ 160.000,00 e será utilizada para o transporte terrestre de pacientes nas modalidades local e intermunicipal, cobertura de eventos e o transporte de pessoas acometidas por enfermidades mais complexas e encaminhadas para consultas ou tratamentos especializados fora do domicílio.

O Prefeito Érico Stevan destacou que o aparelhamento, a logística de transporte e a humanização dos serviços de saúde são essenciais para que vidas sejam salvas, e que a meta é qualificar este tipo ação.

“Não temos dúvidas de que este investimento irá ser imprescindível para a oferta do serviço de UTI Móvel com alta qualidade aos Guarantaenses, já que se trata de um trabalho importante, que lida com pessoas com saúde debilitada, em que há necessidade de maiores cuidados”, enfatizou o Prefeito Érico Stevan.

A UTI Móvel é equipada com aparelhos de última geração, prontos para dar o suporte técnico necessário na realização do transporte de pacientes. Essa melhoria será agregada a equipe de excelência da Secretaria de Saúde que conta com profissionais especializados.

Por Noticia Vip