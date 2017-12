/ / Saiu os semifinalistas do Campeonato comunitário em Guarantã do Norte

No final de semana Sábado e domingo (02 e 03/12), no Estádio Macedão, em Guarantã do Norte/MT foi disputado as quartas de finais do Campeonato comunitário, que tem a organização da direção do Estádio Macedão em parceria com o Departamento Municipal de Desportos e a Câmara Municipal de Vereadores.





No sábado estiveram jogando para conquistar uma vaga nas semifinais, as equipes da Comunidade 32 e o Bom Jesus, onde a segunda equipe ganhou o direto de passar para a próxima fase. Já outra equipe que carimbou a passagem para a próxima fase o São Roque, ao vencer o São Jorge.





Já no domingo, mais duas equipes ganharam o direito de disputarem as semifinais, no primeiro jogo as equipes da Páscoa, e Pé da Serra, empataram no tempo normal e para conhecer o vencedor foi através dos pênaltis, onde a equipe do Pé da Serra saiu vencedor, no segundo jogo da tarde, se enfrentaram o time do Sagrado Coração de Jesus derrotou a equipe Linha 27, sendo o quarto time a passar para a próxima fase.





O melhor jogador da rodada, foi o atleta Edilson da Equipe do Sagrado Coração de Jesus, que foi eleito por unanimidade, pela imprensa presente, no jogo.

Confira os resultados:

Sábado (02/12):

São Roque 03 X 01 São Jorge;

Comunidade do 32, 01 X 02 Bom Jesus.

Domingo (03/12):

Pascoa V 01 (05) X 01 (06) Pé da Serra;

Sagrado coração de Jesus 02 X 0 1 Linha 27.





A Semifinal será disputada no próximo domingo (10/12), no Estádio Macedão, com inicio as, 16h00min, com os jogos:

Pé da Serra X Bom Jesus;

Sagrado Coração de Jesus X São Roque.

Os ganhadores estarão fazendo a grande final no próximo dia 17/12.

Atleta Edilson da Equipe do Sagrado Coração de Jesus