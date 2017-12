/ / Quatro são presos por tráfico de drogas em rodoviária

Três homens e uma mulher foram presos pela Polícia Militar por tráfico de drogas nas proximidades do terminal rodoviário de Peixoto de Azevedo/MT, na manhã desta quarta-feira (06/12). Com os suspeitos os militares apreenderam cerca de 15 porções de pasta base de cocaína, dois celulares e cerca de R$ 70.

De acordo com um major da PM, as prisões ocorreram após denúncias e acompanhamento policial dos envolvidos. “Houve uma intensificação do policiamento na região do bairro Centro Antigo onde essas pessoas ficavam.

Com isso, eles mudaram de lugar e passaram a fazer o tráfico nas proximidades da rodoviária”. Os quatros foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Por Só Notícias/Cleber Romero (colaborou: Ediney Menezes - (foto: Só Notícias/arquivo )