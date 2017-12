/ / Prefeito Érico garante aos dirigentes do SINTEP RGA na data base

A direção do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público SINTEP subsede de Guarantã do Norte esteve reunido na manhã desta quinta-feira com os gestores municipais.

Na pauta das reivindicações constava equiparação salarial referente ao exercício 2013/2014 que não foi cumprida pelos gestores da época. Pagamento do Reajuste anual para o exercício de 2018 na data base dos servidores da educação. Regulamentar o Lotacionograma dos Técnicos Educacionais. Esclarecimentos sobre o funcionamento do EJA no município e esclarecimentos sobre os CMEIS.





Todos os itens foram discutidos e o prefeito Érico assumiu os seguintes compromissos: Pagar o RGA na data base da categoria. Quanto à equiparação salarial de anos anteriores o prefeito pediu aos lideres para voltar a discutir o assunto assim que se recompor os repasses do FUNDEB que atualmente não cobre nem a folha salarial da educação. Sobre o Lotacionograma dos Técnicos Educacionais o prefeito pediu para a secretária de educação Diane Tonon encaminhar a regularização e se houver necessidade enviar um projeto de Lei ao Legislativo.





Quanto ao funcionamento do EJA na Escola Municipal Beija Flor se houver alunos suficientes o atendimento continuará para atender aos interessados. Em relação aos CMEIS a secretária Diane deu as explicações como transcorrerão as matriculas, que cada unidade ira organizar as suas sem distribuição de senhas, comentou o funcionamento das mesmas e que em meados de 2018 o CMEI da Avenida Guarantã deverá entrar em funcionamento.





“Dialogar é muito importante, tivemos uma reunião muito produtiva. O prefeito nos garantiu o pagamento do RGA na data base e nos deu respostas positivas para quase todos os nossos pleitos. Apenas a equiparação salarial que ficou para voltarmos a discutir em outro momento, mas a gente sabe a situação da queda dos repasses do FUNDEB somos conscientes disso, mas a reunião foi muito positiva.” Explicou Elza Alves F. Nasci mento presidente do SINTEP subsede de Guarantã do Norte.





“A reunião com as lideranças do SINTEP foi muito importante e produtiva onde discutimos assuntos relacionados à área da educação e reafirmamos o nosso compromisso de respeitarmos os direitos de todos os nossos servidores. Vamos pagar o RGA na data correta como já fizemos esse ano de 2.017.





Tudo o que pudermos fazer para garantir aos nossos profissionais melhores condições de trabalho não vamos medir esforços. Digo isso em relação a todos os servidores independente a qual sindicato pertença, todos têm a nossa atenção e o nosso respeito.” Concluiu o prefeito Érico Stevan.





