/ / Prefeito Érico destaca conquistas de 2017

O prefeito de Guarantã do Norte Érico Stevan, faz uma avaliação muito positiva das conquistas efetivadas pela administração municipal no primeiro ano de seu mandato. Em entrevista à Mato Grosso no Norte, concedida em seu gabinete, ele disse que o município avançou em todos os setores que formam o atendimento à população, sobretudo na área de saúde.





O hospital foi reformado e os Postos de Saúde da Família. O serviço de saúde em Guarantã do Norte/MT, que estava um caos quando o atual gestor assumiu a administração, foi solucionado nos primeiros meses do mandato é hoje é uma referência em Mato Grosso. “Logo que assumimos, investimos R$ 2 milhões na saúde para melhora a estrutura de atendimento. Agora, já licitamos mais R$ 9 mil para investir em equipamentos para o hospital municipal. Entre os itens que vamos adquirir, destaco uma reveladora digital para o aparelho de raio x.





E compramos duas ambulâncias 0 km com recursos próprios. Isto demonstra nosso compromisso com a população de Guarantã do Norte”, sintetiza o prefeito. SAÚDE PÚBLICA DE GUARANTÃ É UMA REFERÊNCIA NO ESTADO DE MATO GROSSO O parque de maquinas e veículos da prefeitura de Guarantã do Norte, foi implementado com a compra de 8 novos veículos, três caminhões, dois caminhões caçambas, um ônibus e um caminhão para a iluminação pública.





Em 2017, segundo o prefeito, a prefeitura de Guarantã realizou muitas obras estruturantes no setor de logística, melhorando as estradas rurais com substituições de pontes de madeiro por concreto, patrolamento e cascalhamento e asfalto na cidade.





As ruas da também foram recuperadas. O prefeito viabilizou a assinatura de R$ 4 milhões em convênios, destinados a diversas obras importantes, como a ciclovia, Praça do Bairro Santa Marta, Escola 13 de Maio, Quadra da Escola Estrelinha, Quadra da Escola Darci Ribeiro.





Algumas destas obras já estão prontas e outras estão em fase de execução As perspectivas para 2018 em Guarantã do Norte, de acordo com Érico, são muito boas. A prefeitura está organizada e pronta para avançar.





O objetivo, de acordo com o prefeito, é investir em asfalto na cidade e no encascalhamento das rodovias da zona rural. “Vamos continuar trabalhando com a mesma disposição, buscando os convênios para as obras, sempre visando o crescimento e desenvolvimento de Guarantã”, enfatiza o prefeito.

Por José Vieira/Editor do Jornal Mato Grosso