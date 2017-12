/ / Prefeito e vereador de Guarantã do Norte assinam mais um convênio para pavimentação asfáltica

Pref. Érico, Ver. Alexandre e De. Fed. Victorio Galli

Na tarde desta quarta-feira, 20 na sede da Caixa Econômica Federal na capital do estado, o prefeito de Guarantã do Norte Érico Stevan acompanhado do vereador Irmão Alexandre assinaram mais um convênio de Pavimentação Asfáltica.





O convênio é resultado de uma articulação política do vereador Alexandre junto ao deputado federal Victorio Galli. O valor do Convênio é de seiscentos mil reais para pavimentação asfáltica no perímetro urbano de Guarantã do Norte.





“O deputado Victorio Galli tinha esse compromisso de viabilizar esse recurso para o nosso município e hoje graças a Deus assinamos o convênio o qual nos possibilitará receber esse recurso que irá beneficiar nossa população. Sou grato ao deputado e também agradeço ao prefeito Érico juntamente com sua equipe que não mediram esforços para atender nosso pleito e fazer o projeto necessário para a captação do recurso.





Na verdade esse é mais um presente de final de ano que nos permitirá entrar em 2018 muito otimistas e acreditando que vale a pena trabalhar por um Guarantã muito melhor. Comemorou o vereador Irmão Alexandre comentando ainda que os recursos não param por aí.





O vereador afirmou que está trabalhando com o prefeito e com Victorio Galli para firmar novas parcerias que vão trazer recursos para Guarantã. Entre os pleitos futuros o vereador cita o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o fortalecimento da agricultura familiar onde serão adquiridos implementos agrícolas.





Outra emenda no valor de 500.000,00 (quinhentos mil reais) para aquisição de uma retro escavadeira hidráulica que irá reforçar a infraestrutura do município principalmente com objetivo de fomentar o asfalto comunitário.





“O vereador Irmão Alexandre nos procurou pediu que agilizássemos um projeto de pavimentação asfáltica que ele iria nos ajudar a conseguir os recursos. Nossa equipe de engenharia trabalhou deixou o projeto pronto e o resultado é esse aqui, assinamos mais um convênio com a Caixa Econômica destinando recursos para Guarantã do Norte.





Agradeço ao vereador Alexandre pelo empenho na busca de melhorias para o nosso município e agradeço ao deputado Victorio Galli por estar disponibilizando esse recurso para o desenvolvimento de Guarantã do Norte. Nossa população é quem ganha com isso. Esse é mais um presente de Natal para todos nós.” Comentou o prefeito Érico Stevan.





Da Assessoria