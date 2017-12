/ / Policia Recupera motocicleta furtada e prende dois elementos

No último domingo (17/12) uma motocicleta foi furtada no terminal rodoviário de Guarantã do Norte/MT. A Polícia iniciou os trabalhos de investigação e descobriu que o autor do furto era Elbes Lemos.





Um dia após o furto, já na segunda-feira (18/12), os policiais em ronda pelo centro da cidade, avistou o suspeito e de imediato foi feito a abordagem do elemento e em conversa ele afirmou ter trocado a moto por droga em uma boca de fumo. Elbes levou os policiais até a referida boca, ao chegar ao local foi feito a prisão de Rafael Rodrigues, e o receptor da moto disse aos policiais que o veiculo estava escondida em uma chácara próxima ao bairro Cotrel.





Juntamente com os dois suspeitos os policiais se deslocaram para o endereço citado e ao chegar ao local encontraram a moto escondida em um bananal. Após lavrar o boletim de ocorrência os dois foram encaminhados para a Delegacia de Policia Judicial Civil, onde ficaram a disposição da justiça.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias