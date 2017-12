/ / Policia Militar apreende 125 quilos de maconha dentro de caixa d'água

Um homem, de 25 anos, foi preso e 125 quilos de drogas apreendidos em uma residência no Jardim Imperial em Cuiabá/MT, na tarde de quinta-feira(28/12). De acordo com a assessoria, a Polícia Militar foi acionada por moradores enquanto fazia rondas na região. Eles informaram sobre um forte odor que vinha do local.

O Serviço de Inteligência foi chamado e fez a abordagem do suspeito. Durante revista, a droga foi localizada escondida em uma caixa d’água suspensa. Porém, o reservatório servia apenas para armazenar o entorpecente. Ao todo foram encontrados 147 tabletes de maconha.

Segundo informações policiais, o homem estaria morando na casa há pouco tempo. No local, havia também um pé de maconha. O suspeito e o material apreendido foram levados à Central de Flagrantes para as providências cabíveis.

Por Redação (foto: assessoria)