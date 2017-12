/ / PLANTIO DO ALGODÃO CHEGA A 2,7% DA ÁREA EM MATO GROSSO; ALGUMAS REGIÕES AINDA NÃO INICIARAM SEMEADURA

O plantio do algodão chegou a 2,7% da área prevista em Mato Grosso na última sexta-feira (22). De acordo com os dados do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), houve avanço de 1,10 ponto percentual nos últimos sete dias.

A região mais avançada no plantio é a Sudeste, que plantou 7,9% de uma área de 247 mil hectares. Em seguida aparece a região Nordeste, com semeadura de 6,9% de uma área prevista em 3,3 mil hectares. Na região Oeste o plantio atingiu 0,04% de uma área de 252 mil hectares.

Até o momento, algumas regiões não iniciaram o plantio. Centro-Sul (com previsão de plantar 67,1 mil hectares), Médio-Norte (149 mil hectares) e Noroeste (5,2 mil hectares) ainda não deram “start” aos trabalhos de semeadura.

Conforme o Imea, estima-se um aumento de quase 100 mil hectares de área no Estado, sendo 15,8% a mais do que foi projetado no ano passado: de 626 mil hectares para 725 mil hectares. Quanto à produtividade, houve uma queda de 5,4% em relação ao ano anterior. Diante deste cenário, a expectativa para a safra 2017/18 de algodão é de pouco mais de 1,15 milhão de toneladas de pluma, representando aumento em relação ao ano passado de 9,5%.