/ / Pé da Serra e Sagrado Coração farão a final do campeonato comunitário de Guarantã do Norte

Após várias rodadas, vários jogos saíram às duas equipes que estarão disputando a final do Campeonato Comunitário, de Guarantã do Norte/MT edição 2017. O campeonato tem a realização da direção do Estádio Macedão, com parceria do Departamento de Desportos e Câmara Municipal de Vereadores.





Na tarde de domingo saiu os dois finalistas que estarão disputando a grande final, no próximo domingo (17/12), em jogo único, a final está marcada para iniciar às 16h30min, no Estádio Macedão.





O primeiro jogo da semifinal foi disputado entre as equipes do Pé da Serra e Bom Jesus, onde a primeira equipe levou a melhor e venceu pelo Placar de 03 X 02. O time do Pé da Serra estava vencendo pela diferença de 03 gols, mas o seu adversário endureceu o jogo, no segundo tempo, marcando 02 gols e por pouco não empatou o jogo.





O segundo jogo da tarde foi entre São Roque e Sagrado Coração de Jesus, equipe esta muito bem entrosada em campo, com isso teve mais presença em no gol e venceu por 03 X 01.





A final no próximo domingo (17/12) será entre Sagrado Coração de Jesus e Pé da Serra, é aguardado um bom publico no Estádio Macedão. Ma preliminar a direção do Estádio estará promovendo algo inédito em Guarantã do Norte, o torneio de prêmios, varias duplas já se inscreveram.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Fotos: Célio Ribeiro)