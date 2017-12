/ / Pé da Serra é campeão do Comunitário em Guarantã do Norte

O já tradicional campeonato comunitário de Guarantã do Norte/MT, teve a sua final disputado na tarde de domingo (17/12), no Estádio Macedão, entre as equipes da Comunidade Sagrado Coração de Jesus e a equipe da Linha Pé da Serra. O evento esportivo teve a organização da Diretória do Estádio Macedão com as parcerias do Governo Municipal e Câmara de Vereadores.





A equipe do Pé da serra abriu o placar nos últimos minutos do primeiro tempo e foi para o intervalo com o placar favorável, no inicio do segundo tempo voltou a ampliar o placar, em seguida o adversário marcou o seu primeiro gol, e varias vezes indo para o ataque no intuito de empatar o jogo, mas o Pé da serra soube administrar bem o jogo e marcou mais duas vezes. A equipe do sagrado Coração tentou uma reação, marcando o seu segundo tempo, mas já era tarde.





Com a vitória de 04 X 02 o Pé da Serra venceu a partida consagrando assim tricampeão do Comunitário em Guarantã do Norte. O artilheiro da competição foi o atleta Odecir, da equipe da Comunidade São Jorge, com 7 gols assinalado. Os goleiros Boca (Pé da Serra) e Jaime (Sagrado Coração) receberam as medalhas de goleiros destaques do campeonato.





Além de troféus e medalhas a equipe vice-campeão levou R$ 200,00 e a campeão R$ 400,00, em comum acordo as duas equipes fizeram a doação para o atleta Marcelo que, durante a competição fraturou a perna.

Por Célio Ribeiro/ Roteiro Notícias (Fotos: Célio Ribeiro)

Da esquerda para a direita: Vereador Valter do sindicato, Goleiro Jaime (Sagrado coração), goleiro Boca (Pé da serra) e o Vereador Nonato.

Árbitros da partida, Tiririca e Carlos