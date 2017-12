/ / Natal 2017 Emiliana Agacci

Vocês já viram uma loirinha deliciosa na primeira parte do nosso especial de Natal. Agora chegou a hora de apresentar a morena da dupla, dona de curvas de tirar o fôlego, um verdadeiro presente a todos os assinantes do Bella da Semana! Ela é fervorosa, chama a atenção por onde passa e está chegando com um ensaio todo especial, vestida a caráter e pronta para realizar todos os seus desejos – até os mais secretos. A inesquecível Emiliana Agacci é a segunda mamãe-Noel do nosso Natal e você pode ver todos os presentes que ela trouxe para você agora mesmo!

Nome: Emiliana Agacci.

Data de nascimento: 12 de junho de 1996.

Nasceu em: Blumenau (SC).

Mora em: Florianópolis (SC).





MedidasAltura: 1,64 m.

Quadril: 105 cm.

Cintura: 65 cm.

Busto: 92 cm.

Pés: 36.





Como você costuma comemorar o Natal? Costumo passar o Natal viajando, vou a algum resort ou cruzeiro.

O que acha mais legal nesta época do ano? A união das pessoas.

Um sinônimo para o Natal: paz.

Um gesto importante: demonstrar às pessoas que você ama o quanto elas são importantes para você.

Um sentimento: amor.

Se pudesse fazer qualquer pedido ao Papai Noel, o que pediria? Um mundo mais justo.

O melhor presente que recebeu: minha cachorrinha, a Perla.

Qual o drink que melhor acompanha a festa? Champanhe! Minha bebida preferida.

Neste Natal você sentaria no colo de: Hahaha melhor não falarmos sobre!

Você sabe que é um belo presente de Natal para os fãs do Bella da Semana, não é?! Dei meu melhor para isso!

Na escolha de lingerie para o Ano Novo, tem alguma superstição? Calcinha vermelha para ter um ano quente, ou branca para um ano tranquilo.

Como seria o Ano Novo perfeito? Uma festa incrível, muita champanhe, amanhecer na beira do mar, a companhia das pessoas que eu amo.

O que você deseja para o ano que vem? Amor, paz, saúde e conquistas.

Como foi fotografar ao lado de outra beldade? Maravilhoso! Consegui ficar muito à vontade e a beleza dela com certeza me inspirou.

Qual foi a parte mais difícil deste ensaio duplo? Não machucá-la em algumas poses, nas quais eu precisava me apoiar sobre ela. Ela é bastante delicada, então tive esse medo.

E a mais fácil? O quão fiquei confortável, afinal, estava fotografando em ótima companhia!

Que recado você gostaria de deixar para os assanhadinhos que esperam ansiosos pelo seu ensaio especial de final de ano? Dei meu melhor para que esse ensaio seja um excelente presente de fim de ano, então espero que curtam cada parte, assim como eu curti enquanto fazia!

Fotos Walmor de Oliveira

