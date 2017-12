/ / Mulher é internada em hospital com ferimentos e suspeita de estupro em Guarantã do Norte

A Polícia Militar confirmou, que uma mulher (idade não informada) foi internada no hospital municipal de Guarantã do Norte/MT, com diversas lesões no rosto, braços e pernas. De acordo com um major da PM, também há suspeita que ela possa ter sido abusada sexualmente pelo mesmo acusado das agressões físicas.

“Durante o atendimento médico a vítima contou que havia sido agredida por um homem. Ela conseguiu detalhar algumas características do suspeito que ainda não foi encontrado para dar explicações sobre o caso. Por haver suspeita de abuso sexual não podemos dar muitos detalhes devido as investigações que estão em andamento”, explicou o major.

Ainda de acordo com o militar, a mulher possui deficiência mental e é cuidada pelos familiares. Devido a isso, ela deve passar por exames para confirmar se houve ou não os abusos sexuais.

Até o momento, ninguém foi preso ou responsabilizado pelas agressões sofridas pela vítima. Não foi informado se ela continua internada na unidade médica.

Por Cleber Romero