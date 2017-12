/ / Ministro inaugura em Lucas do Rio Verde conjunto habitacional

O novo ministro das Cidades, Alexandre Baldy (sem partido) inaugurou, há pouco, as 350 casas do Residencial Vida Nova I, no bairro Jaime Seiti Fujii, que foram construídas pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal. A solenidade de entrega das chaves contou com a presença do vice-governador, Carlos Fávaro, do prefeito Luiz Binotti, deputados federais Nilson Leitão e Xuxu Dalmolin, o secretário de Política Agrícola, Neri Geller, e demais lideranças. Baldy, que assumiu recentemente, anunciou que será feita a 2ª etapa do conjunto habitacional. "Esperamos que em dezembro seja lançado edital para construção de mais 350 moradias (2ª etapa) "e em 2018, se Deus quiser, realizar o sonho de novos moradores aqui em Lucas", disse o ministro.

O conjunto é asfaltado e com redes de água tratada e esgoto. As obras foram feitas em parceria dos governos federal, estadual e da prefeitura. O sorteio das casas para as famílias que se enquadram nos critérios do programa habitacional já foi feito. Primeiro, foram sorteados os 13 imóveis para pessoas com deficiência e, na sequência, houve sorteio de quadra e lotes em ordem alfabética dos inscritos que tiveram nomes aprovados. Nesta faixa deste conjunto, foram contempladas famílias quem tem renda mensal de até R$ 1.600.

O vice-governador Carlos Favaro que são moradias dignas e merecidas para estas famílias contempladas. "O governo do Estado vai estar pronto para dar a contra partida na segunda etapa das obras, com mais 350 casas, juntamente com o prefeito Binotti", declarou. "O governo do Estado tem investido em habitação e é importante salientar que o governo do presidente Temer manteve esse programa Minha Casa Minha Vida", emendou.

O prefeito Luiz Binotti disse que as famílias contempladas estavam esperando há mais de 4 anos. "A habitação é prioridade na nossa gestão e é muito bom ouvir aqui o compromisso do ministro que a segunda obra será feita. Estou muito feliz em poder entregar as chaves para essas famílias", declarou.

