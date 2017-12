/ / Mato Grosso perde e Rio de Janeiro disputará a final da Copa de Seleções Sub-20

A Seleção mato-grossense Sub-20 perdeu, há pouco, por 1 a 0 para o Rio de Janeiro e não conseguiu ir às finais da Copa de Seleções Estaduais Sub-20. A decisão da vaga foi no estádio Los Lários no Rio de Janeiro, com primeiro tempo muito equilibrado e terminando sem gols. No gol segundo, aos 27 minutos, o meia PK marcou e os cariocas conquistaram a vitória.

Nesta competição, Mato Grosso obteve o melhor desempenho desde a primeira edição que disputou. Para chegar na semifinal, eliminou fortes adversários. O último foi o Paraná. A seleção mato-grossense teve jogadores do Sinop, Cuiabá, Luverdense, dentre outros. "Em uma competição onde todos os Estados tiveram representantes, mostramos que estamos no caminho certo ao chegar entre os 4 melhores do Brasil. Vamos seguir em frente, que nossos meninos foram guerreiros e lutaram até o final. Que venha o próximo ano", avaliou, em nota, a diretoria da Federação Mato-grossense de Futebol.

O outro finalista sai nesta 5ª do confronto entre São Paulo e Rio Grande do Sul.

Por Só Notícias (foto: assessoria)