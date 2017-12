/ / Mais um convênio assinado pelo Prefeito de Guarantã do Norte e vereador Alexandre para patrulha agrícola

Após assinar convênio para pavimentação asfáltica na ultima quarta-feira (20/12), o prefeito de Guarantã do Norte/MT, Érico Stevan Gonçalves acompanhado do vereador Irmão Alexandre assinou mais um convênio nesta quinta-feira, 21.





O novo convênio no valor de R$ 244.000,00 é destinado à aquisição de mais uma patrulha agrícola completa para o fortalecimento da agricultura familiar no município.

O pleito é mais uma conquista do vereador Irmão Alexandre junto aos deputados federais Victório Galli e Carlos Bezerra. “É um momento de grande satisfação estar aqui junto com o prefeito Érico assinando mais esse convênio em beneficio da nossa população esse em especialmente para atender ao homem do campo. Estou muito feliz com o apoio que estou recebendo das lideranças políticas. Encerro esse primeiro ano do meu mandato com um resultado muito positivo e vou continuar lutando para ajudar o prefeito Érico administrar o nosso município e principalmente ajudar a nossa população.” Comentou Irmão Alexandre.





“-Essa é mais uma conquista do vereador Irmão Alexandre para Guarantã do Norte, é esse trabalho de resultado que o nosso município precisa. O vereador está de parabéns, agradeço mais uma vez ao deputado Victório Galli e ao depurado Carlos Bezerra e quem ganha com isso é o município de Guarantã do Norte.” Finalizou Érico Stevan.





