/ / Mais empreendimento no ramo de brinquedos e decoração foi inaugurado em Guarantã do Norte

A Empresária Judite Ribeiro, sempre acreditou no potencial de Guarantã do Norte/MT, nesta sexta-feira (08/12), Ela inaugurou mais um investimento no município, a Loja Allegra Brinquedos e Presentes, uma loja ampla e bem localizada no centro de Guarantã do Norte, na Avenida Jatobá, 917.





A loja oferece uma gama de brinquedos e presentes, desde os mais simples até os mais sofisticados e para todos os gostos. “Aqui o cliente irá encontrar não só presentes e brinquedos, mas também itens para decorações para casa e escritórios”, definiu a empresária. Ela também lembrou que, para presentear o amigo secreto e também para o final de ano, a Allegra Brinquedos e Presentes, é o local certo.





Na inauguração a empresária, recebeu os convidados e fez questão de cumprimentá-los a todos, as pessoas que estiveram no local, se surpreenderam com a estrutura e as várias opções de itens oferecidos na loja. A empreendedora aproveitou para desejar um feliz Natal e um promissor ano de 2018 a toda a população de Guarantã do Norte e região.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Fotos: Célio Ribeiro)