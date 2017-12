/ / Mais de 52 mil pessoas são aguardadas para o Réveillon Matupaense

Prefeito Valtinho Miotto reúne equipe de secretariado para ultimar os preparativos para os festejos da Virada de Ano.

O Prefeito de Matupá, Valtinho Miotto, convocou toda sua equipe de governo para discutir os preparativos para o tradicional evento de final de ano, Réveillon 2018, o maior de todo estado de Mato Grosso.

Dentre as tratativas organizacionais esteve em pauta a montagem da estrutura para receber cerca de 52.000 pessoas na Virada de Ano Matupaense.

Na última semana, Valtinho Miotto esteve reunido com o Governador Pedro Taques no Palácio Paiaguás onde oficializou o convite e solicitou o fortalecimento do serviço de segurança pública durante os festejos.

Ficou acordado que será ampliado o número do efetivo policial e viaturas, além das presenças da Força Tática, ROTAM (Ronda Ostensiva Tática Móvel) e Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra). O município contratará homens para Serviço de Segurança Privada Especializado e habilitado junto a Polícia Federal para eventos desta envergadura.

O 15º Comando Regional de Polícia Militar sob o Comando do Tenente Coronel Gildázio Alves da Silva deverá elaborar um cronograma de atuação para assegurar aos participantes a ordem e a segurança, não apenas no Complexo Turístico dos Lagos, bem como nas imediações, bairros e comunidades, afim de que o evento ocorra de forma pacífica e ordeira.

Durante a reunião com os secretários municipais, o Prefeito Valtinho Miotto traçou as metas que devem ser cumpridas no que tange a montagem da Praça de Alimentação dentro do que preceitua a Vigilância Sanitária, a estruturação do espaço designado para atendimentos emergenciais de saúde com ambulância e equipe de paramédicos, tendas específicas para a Polícia Militar e Conselho Tutelar, sinalização e limitação de aproximação de pessoas as margens dos lagos, instalação de banheiros químicos, interdições de vias estratégicas de acesso ao complexo turístico, definição do mapeamento das tendas-camarotes, e demais assuntos pertinentes a organização do evento turístico e cultural que a cada ano tem atraído milhares de pessoas dos 141 municípios de Mato Grosso e de outros estados Brasileiros.

No que se refere as atrações, o Prefeito Valtinho Miotto evidenciou que esta será uma das melhores Viradas e Réveillons já realizados em Matupá com um verdadeiro espetáculo de cores, luzes e figuras no céu, que irão fascinar o público presente. Os fogos serão acionados por uma empresa especializada onde os técnicos utilizarão dispositivos eletrônicos. Miotto não mencionou a duração da Queima de Fogos, mas garantiu que será surpreendente e emocionante.

Também está confirmada a presença no Palco da Concha Acústica do Complexo Turístico dos Lagos de Matupá da Banda Buana de Toledo-PR, DJs e a Dupla Sertaneja Revelação Nacional Jonathan & Adam.

“Esperamos receber a nossa população, dos municípios circunvizinhos, de todo estado de Mato Grosso e aquelas famílias vindas de outras regiões do país, e que por mais uma vez escolheram a cidade de Matupá para passar a virada do ano com os amigos, parentes e familiares. A cada ano que passa aumenta a responsabilidade da administração de promover um evento público turístico, de lazer, entretenimento e cultural que agrade a todos indistintamente. É muito prazeroso para mim quanto gestor poder realizar uma festa desta magnitude e que dá visibilidade ao município nos cenários estadual e nacional”, comentou o Prefeito Miotto.

Outro fator positivo diz respeito ao impacto positivo na fomentação da economia local através da oferta de empregos temporários e o aquecimento das vendas e prestação de serviços, tais como: supermercados, conveniências, restaurantes, hotéis, postos de combustível, lojas, bares, e nos demais estabelecimentos.

O Prefeito Matupaense determinou que todas as secretarias, departamentos e repartições trabalhem juntos para que o Réveillon seja marcante e inesquecível para a cidade e os visitantes.

Por Notícia Vip