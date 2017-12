/ / Luciano Huck faz visita surpresa ao Papai Noel do shopping 3 Américas

O apresentador Luciano Huck já fez o seu pedido ao Papai Noel. Isso mesmo, famoso por proporcionar os sonhos dos brasileiros, na quarta-feira (06.12) foi o dia do apresentador do programa Global “Caldeirão do Huck” falar com o Papai Noel.





O fato interessante é que ele se deslocou do Rio de Janeiro (RJ) – onde é gravado o programa – e veio até Cuiabá (MT) para falar com Papai Noel do Shopping 3 Américas. A visita aconteceu na manhã desta quarta, nas dependências do shopping.





O Papai Noel em questão é Clovis Matos, que há 13 anos se veste de Papai Noel e recebe os pedidos de crianças e adultos no shopping 3 Américas.





“Nesses 13 anos, nunca tive uma abertura de Natal tão emocionante”, disse o Papai Noel Clóvis Matos durante a inauguração da decoração de Natal do shopping. Parece que o “bom velhinho” estava prevendo o futuro.





Mas, o que chamou a atenção da produção do “Caldeirão do Huck” foi a história de Clovis Mattos, conhecido como Papai Noel Pantaneiro, que durante todo o ano recolhe doações em brinquedos e livros para presentear crianças carentes da região do Pantanal mato-grossense, no dia do Natal (24 de dezembro).





A produção do Caldeirão do Huck ainda não divulgou o quadro e nem o dia que a gravação vai ao ar. Agora, é só ficar de olho na telinha. A visita foi surpresa, com a ajuda da equipe do shopping, e chamou a atenção de quem passava pelo trono do Papai Noel, localizado no primeiro andar do 3 Américas.

Por ZF PRESS