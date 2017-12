/ / III OLIMPÍADA ESCOLAR INFANTIL, MIRIM E PRÉ-MIRIM DE GUARANTÃ’ DO NORTE. EDIÇÃO 2017

ALUNOS DA CATEGORIA "E" CRIANÇAS DE 6 a 8 ANOS.





Depois de dois meses de competição chegou ao fim a Terceira Olimpíada Escolar Infantil, Mirim e Pré-mirim de Guarantã do Norte/MT, com a participação de centenas de alunos da Rede Pública e Particular, muita emoção dos alunos e dos pais que estiveram acompanhando seus filhos, apoiando e incentivando nossos futuros campeões.





Para o Professor Célio Ribeiro Coordenador de Esportes Escolares a Competição é de muita importância para a socialização das crianças, pais e professores, também dar inicio a preparação dessas crianças para no futuro estarem representando suas Escolas e o Município. Para a Secretária de Educação Cultura e Desporto Diane Tonon é muito bonito ver as crianças com um sorriso de felicidade por estarem já nessa idade participando de eventos esportivos e também que as Escolas e professores possam usar esse evento para melhorar o rendimento pedagógico dos mesmos.



Acompanhe os Campeões por Categorias.





FUTSAL FEMININO – CATEGORIA “E” COLOCAÇÃO ESCOLA 1º ESCOLA MUNICIPAL SUELI OLMIRA 2º ESCOLA MUNICIPAL BEIJA FLOR 3º ESCOLA MUNICIPAL ESTRELINHA

ARTILHEIRA Equipe Atleta Nº Jogos Gols SUELI OLMIRA MARIA EDUARDA 05 07

Goleira Destaque Equipe Atleta SUELI OLMIRA ALINE GABRIELLY FUTSAL MASCULINO – CATEGORIA ”E” COLOCAÇÃO ESCOLA 1º ESCOLA MUNICIPAL 13 DE MAIO “A” 2º COL. INOVAÇÃO “A” 3º ESCOLA MUNICIPAL ESTRELINHA “A”

ARTILHEIRO Equipe Atleta Nº Jogos Gols 13 DE MAIO A JOÃO PEDRO 06 16

GOLEIRO DESTAQUE Escola Atleta 13 DE MAIO A MÁRCIO JUNIOR FUTSAL FEMININO – CATEGORIA “D” COLOCAÇÃO ESCOLA 1º ESCOLA MUNICIPAL ESTRELINHA “A” 2º ESCOLA MUNICIPAL SUELI OLMIRA “B” 3º ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO

ARTILHEIRA Equipe Atleta Nº Jogos Gols SUELI OLMIRA B LARISSA 04 09

Goleira Menos Vazado Equipe Atleta ESTRELINHA “A” FABIANA RODRIGUES FUTSAL MASCULINO – CATEGORIA ”D” COLOCAÇÃO ESCOLA 1º ESCOLA MUNICIPAL ESTRELINHA “A” 2º ESCOLA MONTEIRO LOBATO 3º ESCOLA MUNICIPAL 13 DE MAIO

ARTILHEIRO Equipe Atleta Nº Jogos Gols MONT. LOBATO CLEYTON 05 14

Goleiro Menos Vazado Equipe Atleta ESTRELINHA “A” SAMUEL

FUTSAL FEMININO – CATEGORIA “C” COLOCAÇÃO ESCOLA

1º ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARTA

2º ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO

3º ESCOLA MUNICIPAL ESTRELINHA “B”



ARTILHEIRA Equipe Atleta Nº Jogos Gols DARCY RIBEIRO LARA RAFAELA 04 08

FUTSAL MASCULINO – CATEGORIA ”C” COLOCAÇÃO ESCOLA 1º ESCOLA MUNICIPAL BEIJA FLOR 2º ESCOLA MUNICIPAL SUELI OLMIRA 3º ESCOLA MUNICIPAL ESTRELINHA “A”

ARTILHEIRO Equipe Atleta Nº Jogos Gols SUELI OLMIRA JOSÉ HENRIQUE 04 06 BASQUETEBOL FEMININO CAT. “C” COLOCAÇÃO ESCOLA 1º ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA GUARANTÃ 2º ESCOLA MUNICIPAL SUELI OLMIRA 3º ESCOLA MUNICIPAL BEIJA FLOR

CESTINHA Escola Atleta Jogos Pontos. ESCOLA GUARANTÃ HELOISA 03 13

BASQUETEBOL MASCULINO CAT. “D” COLOCAÇÃO ESCOLA 1º ESCOLA MUNICIPAL BEIJA-FLOR 2º ESCOLA MUNICIPAL ESTRELINHA 3º ESCOLA ESTADUAL ESC. GUARANTÃ

CESTINHA Escola Atleta Jogos Pontos. BEIJA FLOR WALLESON 04 18

CLASSIFICAÇÃO HANDEBOL FEMININO CATEGORIA “C” COLOCAÇÃO ESCOLA 1º ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO 2º ESCOLA MUNICIPAL ESTRELINHA 3º COLÉGIO INOVAÇÃO

ARTILHEIRA Escola Atleta Jogos Gols Marc. DARCY RIBEIRO LARA RAFAELA 03 12

HANDEBOL MASCULINO CATEGORIA “C” COLOCAÇÃO ESCOLA

1º ESCOLA MUNICIPAL ESTRELINHA 2º ESCOLA MUNICIPAL BEIJA FLOR 3º COLÉGIO INOVAÇÃO

ARTILHEIRO ESCOLA ATLETA JOGOS GOLS MARC. BEIJA FLOR EDUARDO MARTINS 04 18

