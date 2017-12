/ / Hospital Santa Rosa inaugura Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica

Cuiabá acaba de ganhar uma nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica. A partir desta sexta-feira (1.12), o Hospital Santa Rosa amplia seus serviços de saúde com a implantação de oito leitos de terapia intensiva para pacientes infantis, bem como com a estruturação de uma equipe multidisciplinar para o atendimento de casos pediátricos de todas as complexidades.





Com aproximadamente 200 metros quadrados, a ala conta com uma proposta arquitetônica acolhedora com a disponibilidade dos mais avançados recursos tecnológicos para o cuidado integral do paciente. O serviço irá contemplar crianças de até 14 anos, com acompanhamento 24 horas por dia de pais ou responsáveis, durante todo o período de tratamento.





De acordo com o diretor-presidente do Hospital Santa Rosa, José Ricardo de Mello, o novo espaço irá contribuir para atender a demanda reprimida de leitos de UTI Pediátrica no Estado. “Havia uma necessidade de leitos em Mato Grosso. Da mesma forma, o hospital, vendo sua complexidade, estava tendo essa carência. Antes, nós tínhamos que negar pedidos nesse sentido. Mas, agora, já contamos com um serviço estruturado, personalizado e que preza pela segurança de seus pacientes”, ressalta.





Com a ativação da nova ala, a instituição torna-se um complexo hospitalar completo com três UTIs: Neonatal, Pediátrica e Adulta. Isto, além da oferta de pediatras 24 horas no Pronto-Atendimento (P.A.) e um amplo serviço de Ginecologia e Obstetrícia. Conforme explica a superintendente executiva do HSR, Mara Nasrala, a implantação da ala também propiciará a estruturação de novos serviços com o mesmo padrão de excelência assistencial já preconizado na instituição.





“Já temos um trabalho de cirurgia pediátrica no Santa Rosa, mas ainda não havia UTI para acomodar esses pacientes cirúrgicos. Com a instalação dessa unidade, poderemos viabilizar novos projetos como a diálise infantil, bem como a realização de transplantes renais pediátricos no futuro. Temos um Estado com bastante crianças com doenças renais crônicas e, hoje, ele ainda não comporta o tratamento cirúrgico para atender essa demanda”, enfatiza.





Segundo a coordenadora da UTI Pediátrica da unidade, a médica pediatra Sandra Sandini, este é um passo importante e reafirma o compromisso do Santa Rosa com a assistência à saúde. “A UTI segue a visão do hospital. Faz parte de um projeto que investiu em estrutura, equipamentos e profissionais. Por meio dele, a instituição propiciará o possível acompanhamento da evolução da criança desde antes de seu nascimento, reforçando o vínculo entre hospital e paciente”, pondera.





ACREDITAÇÃO – Ao completar 20 anos, o Santa Rosa é o único hospital de Mato Grosso certificado pela Acreditação Canadense, nível Diamond – uma das principais certificações de qualidade em saúde no mundo. A instituição também é certificada em Excelência, Nível III, pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).

