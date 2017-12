/ / Homem quebra grade e vidro de viatura após ser preso

Um homem foi preso pela Polícia Militar após denúncia de que estaria causando danos em residências e em um veículo no bairro São José, na cidade de Sorriso/MT. Ele estava bastante alterado e foi algemado.

Quando estava sendo encaminhado à delegacia, com os pés, quebrou a grade de proteção da viatura e um dos vidros do porta malas, onde estava sendo conduzido.

De acordo com as informações policiais, o preso conseguiu pular da viatura em movimento, mas foi recapturado e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com apoio do Corpo de Bombeiros. No momento em que chegou na unidade médica, o homem ainda teria agredido os militares.

O suspeito foi sedado e deve passar por exames clínicos. Não há informações se ele recebeu alta médica e se foi preso.

Por Só Notícias/Bruno Bortolozo, de Sorriso (foto: Rafael Sousa)