/ / Homem é morto com golpe de enxada e tem sua motocicleta e celular roubado em Guarantã do Norte

Para a bandidagem a vida do trabalhador não tem valor nenhum, hoje quarta-feira (20/12) foi registrada um latrocínio na linha castanheira setor rural de Guarantã do Norte/MT, onde um trabalhador foi morto a golpe de enxada, na altura da cabeça.





O crime deve ter acontecido na parte da manhã, segundo o proprietário da chácara onde aconteceu o fato, o mesmo esteve com a vítima por volta das 07h30min da manhã, e ao retornar na chácara ao meio dia já encontrou Edson Fonseca Mesquita (49 anos), caído ao solo ao lado de uma poça de sangue, já sem vida. A arma do crime ficou ao lado do corpo.





Tudo indica que a vitima tenha sido surpreendido, quando estava abastecendo uma máquina Roçadeira, já que ele estava caído do lado da maquina. Tudo indica que o criminoso, cometeu o crime, para roubar uma motocicleta e o celular da vitima. Segundo informações a vitima era uma pessoa tranquila e não tinha inimigo.

A Polícia passa a trabalhar no caso no intuito de descobrir o autor do crime.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Fotos: Célio Ribeiro