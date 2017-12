/ / Guarantã do Norte dá mais um passo para ter seu Complexo Turístico de Lagos

Emenda Parlamentar do Deputado Federal Carlos Bezerra foi empenhada no Ministério do Turismo e deverá ser liberada em 2018.

Priorizando os compromissos assumidos durante o período eleitoral e cumprindo as metas estabelecidas em seu Plano de Governo, o Prefeito Municipal de Guarantã do Norte, Érico Stevan, tem trazido resultados satisfatórios com relação a sua peregrinação em Cuiabá e em Brasília.

Desde que assumiu a administração vem fazendo gestões políticas para canalização de recursos visando a execução de obras de infraestrutura urbana e rural, reestruturação e humanização da saúde pública, melhoria dos índices da educação, fortalecimento e incentivo da agricultura familiar, ampliação e renovação da frota de veículos e maquinários, construção de praças de lazer, academias ao ar livre, ciclovias, entre outros importantes investimentos que estão impactando na melhoria da qualidade de vida e na elevação da autoestima da população Guarantaense, além da imediata valorização imobiliária provocada no município por conta das relevantes obras e serviços públicos desenvolvidos com extrema responsabilidade administrativa e transparência.

Outra boa notícia diz respeito ao Cadastramento no SINCOV – Sistema Nacional de Convênios – do projeto que prevê a construção de um Complexo Turístico de Lagos em Guarantã do Norte-MT, onde uma emenda individual do Deputado Federal, Carlos Bezerra (PMDB), já fora empenhada da ordem de R$ 3,9 Milhões que deverá ser liberada pelo Ministério do Turismo em 2018.

Guarantã do Norte tem se destacado no cenário turístico pelas suas belas cachoeiras, rios, sítios arqueológicos, trilhas, balneários, entre outras belezas naturais. Uma das principais metas do Governo Municipal é preservar este patrimônio e ao mesmo tempo torná-lo sustentável por meio do Turismo Ecológico focado no equilíbrio, preservação e responsabilidade ambiental.

A municipalidade está ansiosa para ver a obra efetivamente sair do papel, e a partir daí acompanhar o início e execução das obras do Complexo Turístico dos Lagos que deverá contar com pista de caminhada, academia ao ar livre, quiosques, playground, quadras de areia, bosque florestal e área de convivência comunitária onde serão realizadas atividades culturais, esportivas, de inclusão digital e de lazer para a população Guarantaense.

“Percebemos que o Prefeito Érico Stevan é muito determinado quando o assunto é buscar recursos estaduais e federais. Se isso se concretizar tenho absoluta certeza de que Guarantã se tornará ainda mais atrativa aos futuros investidores, além de que o povo poderá ter uma área de lazer, recreação, esporte, turismo e ambientalmente adequado para se interagir, divertir e zelar”, comentou o comerciante Maurílio Costa Aguiar.

Por Notícia Vip