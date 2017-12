/ / Governador garante que 13º salário de servidores será pago com "tranquilidade"

O governador Pedro Taques (PSDB) garantiu que o 13º salário dos servidores do Poder Executivo será pago "no momento certo" e com "tranquilidade". Ainda segundo o chefe do Executivo Estadual, o pagamento do benefício aos servidores ocorre no mês de aniversário do trabalhador e faltam apenas os meses de novembro e dezembro a serem quitados.

Gcom-MT Governador Pedro Taques (PSDB)

"Senhores, o 13º em Mato Grosso é pago no mês de aniversário, diferente de outros Estados, onde toda folha é paga em dezembro, até o dia 20. Mato Grosso já pagou o décimo terceiro de todos os meses anteriores, está faltando novembro e dezembro", disse o governador, na manhã desta quinta-feira (30), durante evento no Palácio Paiaguás.

Pedro Taques se recusou a falar sobre a possibilidade de escalonamento da folha, mas de acordo com declarações anteriores à imprensa, Taques espera o repasse do Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações (FEX) para quitar a folha e custear a Saúde. A Câmara dos Deputados deveria votar o pedido de urgência do FEX nesta quarta-feira, mas a apreciação foi adiada para a próxima semana.

"Ainda não tem nada definido, eu quero esperar o depósito da Conab, a questão do FEX, aí falaremos sobre isso. Nós temos outras possibilidades que estamos tratando", afirmou o governador. "A folha é só dia 10, hoje é dia 30, então cada dia com a sua agonia", completou o chefe do Executivo Estadual.

Crise fora de MT

Em alguns Estados, servidores não receberam o 13º Salário, como no Rio de Janeiro. Somado a isso, os trabalhadores estão com os salários atrasados referente aos meses de setembro em outubro. Já no Rio Grande do Sul, os servidores receberam a última parcela referente ao 13º do ano de 2016 nesta quinta. O governo daquele Estado também avisou que terá dificuldades para quitar o 13º deste ano.

Além disso, o Estado de Alagoas não sabe quando vai pagar o benefício e Sergipe vai parcelar o pagamento em seis vezes. O estado de Minas Gerais também enfrenta dificuldades e os servidores cobram o Estado. Cerca de 600 mil funcionários de MG não fazem ideia de quando receberão o décimo.