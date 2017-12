/ / FUNERÁRIA E PAX MEMORIAL RECEBEU O PREMIO DESTAQUE REGIONAL

A Emprov pesquisas que atua a mais de 20 anos na no estado de Mato Grosso certificou através de seu trabalho de pesquisas na região do vale do Rio Peixoto a empresa Guarantãense Funerária E PAX MEMORIAL, como empresa de destaque REGIONAL mato-grossense no de 2017.





É a quarta vez que a FUNERÁRIA MEMORIAL DE Guarantã do Norte/MT, recebe o titulo de expressão na categoria destaque regional em atendimento funerário promovido pela Emprov.





O certificado é um reconhecimento às empresas que se destacaram ao longo do ano.

O Diretor da FUNERÁRIA E PAX MEMORIAL Álvaro Ferretto Sauer, destacou a importância do prêmio para a empresa e seus colaboradores:





“Agradecemos a Deus primeiramente e a toda sociedade de Guarantã e região, este prêmio recebido por nossa empresa funerária Memorial é fruto de um ótimo serviço funerário realizado, com respeito, profissionalismo e carinho às famílias enlutadas”, disse, salientando ainda que este é o 2º prêmio de destaque recebido no decorrer do ano de 2017, somado ao prêmio de destaque do ano em Guarantã do Norte 2017 SK pesquisas.

A Pax Memorial, desde já deseja a todos um feliz Natal e um prospero 2018.