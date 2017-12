/ / Flamengo, Corinthians e São Paulo dominam rede social nas principais cidades de MT

Um levantamento feito pelo portal Globo Esporte em parceria com o Facebook revelou que Corinthians, Flamengo e São Paulo são os times com mais “curtidas” na rede social nas principais cidades de Mato Grosso. Em Sinop, por exemplo, o Alvinegro tem 10.165 curtidas, seguido pelo Rubro-negro (7.424) e Tricolor paulista (6.268). Na capital, o time carioca é líder com 66.362 curtidas, com Corinthians (55.740) em segundo, e São Paulo (39.135), em terceiro.

Em Várzea Grande, o Flamengo domina, com 14.254 curtidas, seguido pelo Timão (12.412) e Tricolor do Morumbi (9.332). Em Rondonópolis, o Mengão também é líder (15.120). Corinthians (13.559) e São Paulo (8.974) aparecem em seguida. Em Alta Floresta, o Timão é primeiro, com 2.553 curtidas, seguido por Flamengo (2.011) e São Paulo (1.357). Sorriso também tem a liderança de Corinthians (4.350), com Flamengo (3.841) e São Paulo (2.481) na sequência.

Em Nova Mutum, o Flamengo é líder, com 2.433 curtidas, seguido por Corinthians (2.403) e São Paulo (1.654). Lucas do Rio Verde é o único município mato-grossense que tem um time local na liderança. Segundo o levantamento, o Luverdense lidera o ranking de curtidas na cidade (5.931). Corinthians (3.705) e Flamengo (3.678) aparecem em seguida.

O Corinthians ainda lidera o ranking de curtidas em Tangará da Serra (5.869), Primavera do Leste (4.605), Pontes e Lacerda (3.212), Colíder (1.994) e Matupá (767). Já o Flamengo encabeça a lista dos times mais populares na rede social em Cáceres (3.858), Barra do Garças (4.798), Guarantã do Norte (5.635) e Peixoto de Azevedo (1.124).

O levantamento foi realizado pelo segundo ano seguido.

Por Só Notícias/Herbert de Souza (foto: Gilvan Souza/arquivo)